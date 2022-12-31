Вполне ожидаемо, что нынешнее обращение главы украинского государства будет о войне.

Традиционно в последние минуты старого года президент Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Его видеообращение будет транслировать ряд украинских ТВ-каналов.

Поздравление Зеленского с Новым годом: где и во сколько смотреть онлайн

Новогоднее обращение Зеленского стартует 31 декабря в 23:45, продлится оно до 00:05 1 января 2023 года.

Зеленский поздравляет с Новым годом 2023: где смотреть онлайн

Украинские каналы, на которых с начала полномасштабного вторжения показывают телемарафон, будут транслировать поздравление Зеленского с Новым годом. Речь идет об 1+1, ICTV, UA: Перший и других. На СТБ видеообращение президента запланировано на 00:00 1 января.

Видео дня

Также посмотреть онлайн поздравление Зеленского можно будет на официальном Facebook Офиса президента.

Вполне ожидаемо, что нынешнее обращение главы украинского государства будет о войне. Вероятно, он перечислит достижения ВСУ за этот год и поблагодарит их за стойкость и отвагу в борьбе с российскими захватчиками.

Как Залужный поздравил украинцев с Новым годом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", – сказал он в видеообращении.

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