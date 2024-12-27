Украине важна дальнейшая военная поддержка и увеличение цены войны для России.

В первой половине 2025-го года Польша начнет председательствовать в Совете Европейского Союза. Министерство иностранных дел Украины возлагает большие ожидания на этот период времени, рассказал на брифинге спикер Министерства Георгий Тихий.

"Возлагаем большие надежды. Польша наш близкий друг и союзник. Мы рассчитываем, что в течение этого времени может быть принят целый ряд решительных и важных решений, учитывая то лидерство, которое Польша продемонстрировала в поддержке Украины с первых даже не дней, а часов полномасштабной агрессии России против Украины", - подчеркнул Тихий.

В частности, по словам спикера, это касается продвижения на пути к вступлению Украины в ЕС. "Амбиция Украины - открыть первые переговорные кластеры уже в начале следующего года параллельно. Считаем, что это будет происходить одновременно - открытие нескольких кластеров. И будем надеяться на поддержку польского председательства в этом вопросе", - сказал Тихий.

Видео дня

Кроме того, спикер подчеркнул, что важна дальнейшая военная поддержка Украины и увеличение цены войны для России. Речь идет о новых санкциях и ограничениях в отношении теневого флота России.

Он отметил важность полного использования обездвиженных российских активов - нужно продвигаться от замораживания до конфискации активов и использования самих активов.

"И конечно, введение новых секторальных санкций против агрессора. Уже началась работа над 16 пакетом санкций ЕС против России. И мы рассчитываем, что при польском председательстве эта работа будет продвигаться быстро и решительно", - сказал Тихий.

Отдельно спикер сказал, что сотрудничество с Польшей по решению сложных вопросов исторического прошлого продвигается нормальным рабочим темпом. "Все движется своим образом", - сказал Тихий.

Он сказал, что одним из достижений министра иностранных дел Андрея Сибиги за последние несколько месяцев - это налаживание отношений с Польшей и положительные шаги в решении сложных вопросов исторического прошлого.

Тихий сказал, что Украине нужна поддержка Польши на пути в ЕС и НАТО.

"То, что касается эксгумации и чествования или надлежащее празднование украинских мест памяти в Польше - этот процесс налажен. Мы имеем подтверждение от польской стороны, что он взаимный. То есть, наша готовность способствовать действительно процессам в Украине имеет взаимную готовность с польской стороны способствовать обеспечению надлежащего чествования памяти и именно украинских мест памяти. Это взаимный процесс", - подчеркнул спикер.

Тихий добавил, что в Украине не хотят политизировать этот вопрос, и надеются, что польская сторона тоже не будет его политизировать, потому что это вопрос для экспертов и историков.

Украина разрешила полякам поиски жертв Волынской трагедии

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Украина и Польша пришли к пониманию в разблокировании поисково-эксгумационных работ в местах возможного захоронения жертв Волынской трагедии.

В частности Украина дала принципиальное согласие на проведение соответствующих работ, а Польша взамен заверила, что уделит должное внимание местам памяти украинцев на польской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: