Сейчас представление президента направлено на рассмотрение в профильный комитет.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Рустема Умерова министром обороны.

Проект постановления по соответствующему представлению, которое президент внес на рассмотрение в парламент, опубликован на сайте ВР. Традиционно, как и большинство представлений главы государства, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Сейчас документ направлен на рассмотрение в профильный комитет - Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Глава Минобороны Украины изменится - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту уволить министра обороны Алексея Резникова. По мнению главы государства, заменить Резникова на этом посту должен был тогда еще глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Заявление о своей отставке Резников подал на рассмотрение ВР 4 сентября, тогда же заявление об увольнении написал и Умеров.

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Резникова. Это решение поддержало 327 народных депутатов Украины.

Позже парламентарии также уволили с должности главу Фонда госимущества Рустема Умерова, который может возглавить Минобороны Украины. Назначить его на должность министра нардепы могут завтра - 6 сентября

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