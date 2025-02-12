Верховная Рада поддержала закупку реакторных установок в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Однако оппоненты решения продолжают разгонять тезис о "российском происхождении" этих реакторов.

Народный депутат Сергей Нагорняк прокомментировал эту ситуацию, назвав такие заявления манипулятивными и безосновательными.

"Эти реакторы такие же "российские", как и МиГи, которыми мы сейчас уничтожаем россиян на фронте. Если уж развивать эту логику, тогда давайте откажемся от всех советских самолетов, танков, пушек и даже 152-мм снарядов. Это же тоже советская разработка? Бред. Это болгарские реакторы, и Россия не имеет к ним никакого отношения уже 15 лет", - заявил Нагорняк.

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По его словам, главная причина критики достройки ХАЭС не в вопросах безопасности или технологий, а в деньгах.

"Олигархи боятся этих энергоблоков, потому что когда они заработают, их сверхприбыли взлетят на нет. АЭС производит самую дешевую электроэнергию, и это сломает монополию на рынке. Именно поэтому они и разгоняют фейки о "российских реакторах"," - подчеркнул депутат.

Нагорняк также отметил, что достройка ХАЭС является единственным логичным решением, ведь энергоблоки №3 и №4 уже частично построены.

"Один блок готов на 80%, другой - на 25%. В эти существующие недостроенные конструкции не станет ни один другой реактор - ни американский, ни французский. Их пришлось бы строить с нуля, а это значительно дороже и заняло бы годы. Поэтому все эти разговоры - лишь прикрытие для чьих-то бизнес-интересов," - подытожил Нагорняк.

Ранее решение Верховной Рады поддержали МАГАТЭ и американская компания Westinghouse, которая будет поставлять топливо для этих реакторов, гарантируя полную энергетическую независимость от России.