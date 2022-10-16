Советник главы ОПУ обратил внимание на самострелы мобилизованных российских военных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближнем окружении Путина.

В Российской Федерации реализуется план по демонтажу "путинского авторитаризма".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"План демонтажа "путинского авторитаризма" в самом разгаре: тотальная мобилизационная зачистка улиц городов, быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве, самострелы мобилизованных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближнем окружении. Гениальный трехдневный "стратег", - написал Подоляк.

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Мобилизация в России 2022

Как сообщал УНИАН, 15 октября в поселке Солоты Белгородской области мобилизованные устроили перестрелку. По некоторым данным, трое мужчин открыли огонь, предварительно известно о 22 убитых и 16 раненых.

В Минобороны РФ прокомментировали расстрел "мобиков". Там назвали меньшее количество погибших и попытались представить произошедшее как "теракт". Пропагандисты также получили "методички" от Кремля и пытаются замять инцидент, обвинив во всем "террористов".

Напомним, что спустя пол года после начала полномасштабного вторжения Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но российской террорист №1 Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

Мобилизовывать должны были только тех россиян, которые находились в запасе. Кроме того, военные еще должны были проходить учения. Однако на самом деле повестки получали не только люди с военным опытом. Также людей без подготовки почти сразу отправляли на войну с Украиной. Позже сообщалось, что в РФ есть серьезные проблемы с обеспечением мобилизованных, в частности, не хватает зимней формы.

В России признались в гибели первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

Переворот в России и свержение Путина

Между тем, после вторжения значительно активизировались разговоры о возможном перевороте в России и свержении Владимира Путина, а то и убийстве этого кремлисского террориста его же окружением.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин потерял контроль над своими спецслужбами. По его мнению, взрывы на Крымском мосту устроили представители российских силовых структур, которые противостоят друг другу.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин сейчас готовит бойню для генералитета России, поскольку хочет обвинить должностных лиц в проигрыше войны против Украины.

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