Президент отметил, что люди, которые живут на временно оккупированных территориях, должны понять, что они все - украинцы и должны хотеть быть в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.

"Люди, которые не живут в Украине, иногда говорят, что с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым - никогда не вернется. Другие люди, даже в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете, а Крым, возможно, только после того, как сменится президент в России. Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это - точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины", - добавил Зеленский.

"Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация, - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизни. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Поэтому, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что люди, которые живут на временно оккупированных территориях, должны понять, что они все - украинцы, и они должны хотеть быть в Украине. Так же, как украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с ними.

"Я знаю, многие гражданские люди живут там, как в плену. Но они считают себя украинцами. Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", - подчеркнул президент.

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Оккупация Крыма Россией и дестабилизация на Донбассе

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Кроме этого Россия в марте 2014 года начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и " ЛНР " вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

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Автор: Константин Гончаров