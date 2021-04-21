В частности, речь идет о возможности размещения в Украине американских систем противоракетной обороны Patriot.

В Белом доме оценивают запросы из Украины об отправке дополнительного вооружения, поскольку возле границ страны сосредоточено наибольшее наращивание российских военных сил за почти последние 10 лет.

Об этом сообщает издание Politico.

Осведомленные источники отметили, что рассмотрение запроса из Киева находится на ранних стадиях.

Издание отмечает, что украинские чиновники неоднократно просили США как публично, так и частным образом, предоставить больше вооружения, чтобы защититься от все большего возможного российского вторжения. В частности, оно утверждает, что украинские чиновники опасаются, что наращивание российских сил "является чем-то большим, чем просто бряцанием оружием для передачи сигнала Западу".

По данным одного источника, знакомого с просьбой Украины и с учетом последних заявлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина хочет разместить на своей территории американские системы противоракетной обороны Patriot, которые находятся на территории Польши.

"Украина держит оборону против России, не только для нас, но и для Запада. И где США размещает ракетные комплексы Patriot? Ближайшие в Польше. Они должны быть здесь", - сказал он на прошлой неделе журналу "Time".

Американские чиновники сообщают, что если Россия попытается осуществить вторжение, тогда США смогут быстро направить в Украину дополнительные вооружения с целью усиления украинской обороны. Предполагается, что может произойти больше поставок переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов. В то же время, никакие планы сделать это еще не были финализированы.

Издание напоминает, что в этом году администрация президента Джо Байдена одобрила выделение дополнительных 125 млн долларов на летальную помощь Украине с целью защиты ее границ, в том числе два военных патрульных катера и контрбатарейные радары.

Также сказано, что издание ознакомилось с общей оценкой Министерства обороны Украины по ситуации на границах, в которой говорится о том, что Россия осуществляет вероятную подготовку для операции по военному наступлению с целью обеспечения подачи воды в оккупированный Крым. Кроме того, оценивается высокая вероятность провокации по грузинскому сценарию против украинских сил на востоке, цель которой будет заключаться в захвате больше территории в Донецкой и Луганской областях.

По данным издания, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время недавней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поинтересовался статусом украинского запроса о предоставлении больше военной помощи. Также был затронут вопрос о возможности признания Украины как одного из главных союзников США, которые не являются членами НАТО, в том случае, если усилия Киева по присоединению к НАТО терпят неудачу.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко