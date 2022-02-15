Украина ожидала получить объяснение сосредоточения войск РФ вдоль границ.

Россия не будет участвовать в встречи ОБСЕ, созванной Украиной после игнорирования запроса о разъяснении военной деятельности вдоль границ и во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, информирует РБК.

От подробных комментариев по этому поводу Грушко отказался. Вчера председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля, ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Что предшествовало

Накануне Украина обратилась к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.

На ответ в РФ было 48 часов. Однако Украина так и не получила никаких объяснений, поэтому МИД инициировал встречу с РФ в рамках ОБСЕ.

Вчера в МИД отметили, что срочная встреча с Россией и остальными стран-участников Венского документа по поводу сосредоточенных войск РФ у Украины и на оккупированных территориях может состояться 15 февраля.

Угроза полномасштабного наступления России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" на наступление.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.

Вас также могут заинтересовать новости: