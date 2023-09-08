Впрочем, машины были оформлены на родственников, или компании, связанные с нардепами.

Народные депутаты с начала полномасштабного вторжения РФ обновили свой авторпарк элитными автомобилями.

Как сообщается в расследовании Bihus.Info, некоторые народные избранники приобрели даже не один автомобиль.

Нардеп группы "Партия" За будущее" Игорь Молоток приехал в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 300 2022-го г. в. его приобрели в конце 2022 г. и оформили на ООО "Вант" ЛТД, где учредителями значатся сам нардеп и его экс-помощник в парламенте. Примерная цена таких внедорожников - от $96 тыс. в комментарии журналистам нардеп заявил, что арендует машину у фирмы, где является соучредителем.

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Компания нардепа группы "За будущее" Александра Гереги после 24 февраля приобрела 5 автомобилей Mercedes-Benz на почти $1 млн. Журналисты выяснили, что на ООО "Эпицентр К", где соучредителем является нардеп группы "За будущее" Александр Герега, с лета 2022 - го года по апрель 2023-го оформили такие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г. в. (от $220 тыс)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г. в. (от $187 тыс)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г. в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300D 2022 г. в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г. в. (от $128 тыс.)

Также компания приобрела также много "более простых" автомобилей, которые больше похожи на корпоративные.

Как выяснили журналисты, в апреле 2023 г. на балансе кондитерского дома "Вацак", основателем которого является народный депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак, появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023-го Г. В. цены на такие кроссоверы стартуют от $700 тыс.

Соратник Вацака по группе "Доверие" нардеп Василий Петевка приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 года выпуска, который в сентябре 2022-го оформили на ООО "Партнер" жены нардепа. Цена такого стартует от $76 тыс. Петевка уверяет, что задекларировал этот Touareg, но стоимость не припоминает.

На фирме жены нардепа Петевки в 2022-2023 гг. появились другие новые автомобили:

Skoda Kodiaq (от $38 тыс.);

Mercedes-Benz V 300D (от $120 тыс.);

Mercedes-Benz G63 AMG (от $221 тыс.);

BMW X5 (от $75 тыс.).

Нардеп говорит, что не пользуется этими автомобилями из автопарка компании своей жены.

Еще один нардеп из "Доверия" Андрей Кит приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го г. В (от $84 тыс.), оформленном на фирму отца нардепа ЧП "Агрофирма "Луговое" в феврале 2023-го. Кроме него, в декабре 2022-го компания приобрела новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

Лариса Билозир из группы "Доверие" приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022-го г. в (ориентировочно $63 тыс.). Эта машина оформлена на ее брата. Сама нардеп утверждает, что только пользуется Теслой, но внесет соответствующие данные в декларацию.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г. в. цены на такие на вторичном рынке стартуют с $90 тыс. Автомобиль оформлен на его мать в мае прошлого года. В то же время в апреле этого года на нее оформили новый Range Rover Sport, который из салона стоит от $118 тыс. долл. Использование Range Rover Горбенко возразил.

Летом 2023 г. За рулем автомобиля Mercedes-Benz EQS 450+ зафиксировали нардепа фракции "Слуга народа" Ореста Саламаху. По данным Bihus.Info, этот электромобиль 2021-го г. в. был приобретен на аукционе в Штатах в июне 2022-го битым и ввезен в Украину за $55 тыс. долл. Его оформили на мать нардепа, восстановили и в мае 2023-го года выставили на продажу за $99 тыс. В комментарии журналистам Орест Саламаха заявил, что автомобиль, за рулем которого его зафиксировали, покупался и восстанавливался его братом. Он якобы брал его во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля. В июле 2023-го этот автомобиль переоформили с матери Ореста Саламахи на другого владельца. Нардеп утверждает, что автомобиль его семье больше не принадлежит.

Нардеп от "Всеукраинского объединения "Батькивщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 в 2021-м г. в. Цены на такие стартуют с $37 тыс. Приобретение уже третьего электромобиля объяснил многодетностью его семьи.

Нардеп группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамоян, избранный в Раду по спискам ныне запрещенной партии ОПЗЖ "засветился" за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена депутата. На этого же родственника в апреле 2023-го оформили новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Цены на такие стартуют с $129 тыс.

Декларации нардепов - последние новости

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину приостановили обязательное декларирование, а депутаты и чиновники получили возможность подавать электронные декларации о доходах только по желанию.

27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования. Законопроект предусматривает, что декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие. Восстановление декларирования является структурным "маяком" программы расширенного финансирования МВФ.

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