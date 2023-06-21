Украине нужна помощь для защиты от вражеских обстрелов с воздуха.

Министр обороны Украины Алексей Резников имел очень продуктивный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Об этом Резников сообщил в Тwitter.

Отметил, что речь шла о текущей ситуации в Украине и о перспективах проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. "Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", - отмечает Резников.

Как сообщает The Times of Israel, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что только Израиль может поставить средства для борьбы с иранскими беспилотниками, а также другое оружие, необходимое для отражения российской агрессии. Он также выразил удивление в связи с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не посетил Киев.

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При этом Ермак не объяснил, какие уникальные средства может предоставить Израиль. Но он вновь подчеркнул, что Иран поставляет России оружие, аналогичное тому, что будет применено против Израиля, и добавил, что у Киева и Иерусалима есть общий враг в лице Тегерана. Андрей Ермак отметил также, что пора повысить уровень сотрудничества между двумя странами.

Позиция Израиля относительно войны в Украине - детали

Как известно, Израиль заявлял, что не будет предоставлять Украине оружие, хоть и осудил нападение России. Изначально была только гуманитарная помощь.

Но уже в феврале 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что не исключает возможности передачи Украине системы противоракетной обороны "Железный купол".

16 февраля 2023 года в Украине был с визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и сообщил, что помогут с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для нашей страны очень важно, чтобы Израиль принял решение о защите украинского неба от постоянных российских обстрелов.