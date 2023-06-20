Глава Минобороны Украины отметил, что новый пакет помощи рассчитан на несколько лет.

Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы.

Об этом в Тwitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Глава Минобороны Украины отметил, что это "отличная новость из Копенгагена".

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" (французская самоходная артиллерийская установка - Ред.) - это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" (речь идет об авиакоалиции - УНИАН) придаст этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся", - подчеркнул чиновник.

Военная помощь для Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН 16 июня 2023 года, Украина получит дополнительные танки "Леопард 2", которые профинансируют Дания и Нидерланды. Речь идет о поставке Украине 14 танков "Леопард".

Стоит отметить, что Дания является одной из стран-лидеров западной коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Алексей Резников говорил, что западные боевые самолеты украинское государство получит не раньше Нового года.

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