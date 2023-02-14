Министр обороны отметил, что сегодня в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие делегации 54 стран, то есть антикремлевская коалиция усиливается.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что очень доволен результатами очередного, девятого заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось сегодня.

Об этом он сказал в коротком интервью СМИ, видео которого обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Он обратил внимание, что антикремлевская коалиция растет, ведь сегодня в заседании приняли участие делегации 54 стран.

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей. Это полная поддержка Украины до победы. И победой все считают именно победу Украины на поле боя. Это скорость, своевременность и стабильность. Я записал эти тезисы, потому что они именно так звучали", - сказал министр.

Видео дня

По словам Резникова, ключевым словом на встрече сегодня было слово "единство".

"Единство всех вокруг Украины ради победы Украины. Столтенберг отметил, что "скорость спасает жизни", и эта фраза в разных вариациях звучала от партнеров", - отметил министр.

Резников сообщил, что также сегодня продолжили говорить об обучении подразделений ВСУ для освоения новой техники, которая предоставляется Украине.

"Чтобы уже готовые подразделения выполняли задания Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Резников добавил, что на заседании также заслушали доклад о проверке использования украинской армией НАТОвских систем, которые были переданы.

"Отчетом были все довольны. И мы пригласили какую-либо страну, если имеют потребность, приехать и проверить, где вооружение от их страны, которое они передали или передадут", - добавил Резников.

Встреча в формате "Рамштайн-9" - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, после заседания в формате "Рамштайн-9" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что не может сообщить о передаче Украине боевых самолетов, в том числе истребителей F-16. При этом он сказал, что украинцы размышляют над возможностью проведения наступления весной, которая будет уже через несколько недель, а потому союзники должны многое сделать для Украины.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы ПВО.

Также на заседании речь шла об обучении украинских военных использованию новых видов вооружений, а также необходимость обеспечить обслуживание всех этих систем и доставить их на линию фронта.

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