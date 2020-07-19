Ни слова об оккупации: Reuters выпустил хвалебный материал о российских войсках в Крыму

В новости нигде не упомянуто, что военные, о которых говорится в материале, базирующихся в оккупированном Крыму.

Информационное агентство Reuters рассказало о российских военных в Крыму, не упоминая об оккупации полуострова.

Материал, о котором идет речь, вышел 11 июля и посвящен теме гендерного равенства в российских ВМС и в целом в России. Об этом пишет УП.

В новости говорится о том, что российский военный катер впервые осуществил патрулирование в Черном море с командой, которая полностью состояла из женщин-военных, готовясь к празднованию Дня ВМС РФ 26 июля.

Далее в материале цитируют девушек, которые объясняют свою мотивацию быть во флоте, и рассказывают, что армия Российской Федерации и флот до сих пор остаются "неженской" сферой, где женщинам непросто получить больше полномочий и возможностей.

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В новости нигде не упомянуто, что военные, о которых говорится в материале, базирующихся в оккупированном Крыму.

В то же время, в начале текста указано местонахождение репортера - "Севастополь, Крым", что позволяет предполагать, что освещаемые события происходят именно в Севастополе.

Примечательно, что "Севастополь, Крым" упомянуто без указания, к территории какого государства принадлежит полуостров.

Стоит отметить, что локализацию можно увидеть только с компьютера - в мобильной версии она не отображается, поэтому ничто не указывает на то, где именно в Черном море происходят события.

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