Об этом сообщают американские СМИ.

Американский президент Джо Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины и России в 23:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает CNN.

Байден намерен предоставить обновленную информацию о дипломатических усилиях США по сдерживанию агрессии РФ, а также данные о наращивании Россией своих войск на границе с Украиной, проинформировали в Белом доме.

Во время своего предыдущего обращения в Белом доме, 15 февраля, американский лидер подчеркнул, что США привержены дипломатическому пути разрешения ситуации вокруг России и Украины. В то же время, жертвовать основными принципами НАТО, на чем настаивает руководство РФ, не будут.

Эскалация на Донбассе и угроза полномасштабного наступления РФ

В последние несколько дней ситуация на Донбассе заметно обострилась. Только за сутки, 17 февраля, боевики нарушили "тишину" 60 раз. Среди раненых – военные и гражданские.

В пятницу, 18 февраля, главари боевиков "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуации женщин и детей в Ростовскую область якобы из-за подготовки ВСУ к "наступлению".

В МИД Украины и ВСУ это решительно опровергают. Кроме того, в Госдепе США считают, что обстрелы боевиков могут быть "ложными провокациями", чтобы создать предпосылки для дальнейшего вторжения.

Сейчас Россия сосредоточила у границ Украины почти 200 тысяч военных, которые, как беспокоится международное сообщество, Кремль может привлечь к наступлению.

Несмотря на заявления РФ об отводе войск в места постоянной дислокации, ни в Украине, ни в НАТО это не подтверждают. Пентагон вечером, 17 февраля, констатировал наращивание Россией наступательных позиций. По словам главы МО США Ллойда Остина, россияне перебрасывают войска, авиацию и пополняют запасы крови: "Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и уходить домой".

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