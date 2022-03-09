Разведка фиксирует перемещение определенных подразделений на границе с непризнанным Приднестровьем, но их количество недостаточно для угрозы нашим границам.
Как сообщает пресс-служба МВД, об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время всеукраинского телемарафона.
По его словам, ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильна и контролируема.
"Мы понимаем, что Россия пытается привлечь все боеспособные подразделения, то ли из Беларуси, то ли из так называемого Приднестровья, для того, чтобы побороть украинскую государственность. Но когда воюет не только армия, но и абсолютно весь народ — это сделать невозможно", — отметил Монастырский.
Также министр рассказал, что Верховная Рада уже приняла необходимые нормативные акты, а МВД издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием. Это осуществляется через Национальную полицию, приоритет будет отдаваться формированием территориальной обороны.
"Те, кто меня сейчас слышат: организовывайтесь, определяйте военное командование и получайте оружие. Занимайтесь обороной собственных сел и городов", — призвал он.
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