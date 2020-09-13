Спикер парламента заверил, что не получает к зарплате никаких премий и надбавок.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что фактически его заработная плата сейчас составляет около 40 тысяч гривень.

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Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос журналиста.

"Зарплата спикера, если не ошибаюсь, 52 тысячи. Так называемыми, "грязными". Фактически, на руки выходит около 40 тысяч гривень... Премий нет. Есть еще расходы на депутатскую деятельность, но это немного другое. И дополнительных премий, надбавок, этого нет», - отметил Разумков.

Зарплаты депутатов

В январе Разумков сообщил, что в этом году нардепы получают «грязными» 42 тысячи гривень. От этой суммы следует вычесть налоги - в прошлом году это были минус 3 тысячи гривень.

В июне Разумков заявил, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам. По его словам, зарплаты и так незначительно выросли, благодаря индексации.

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Автор: Дмитрий Захаров