В руководстве монобольшинства считают, что такие депутаты должны сложить мандат.

Нардепы от" Слуги народа", которые захотят присоединиться к межфракционному объединению внефракционного депутата Дмитрия Разумкова, должны сложить мандат и идти на выборы.

Об этом в интервью Лига.нет сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец.

Создание своего объединения вне фракции Мотовиловец назвал шагом низким и манипулятивным.

"Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат", – сказал "слуга".

Читайте такжеРезников объяснил свое решение возглавить оборонное ведомствоНа вопрос, есть ли у СН депутаты, которые намерены покинуть политсилу, Мотовиловец ответил, что "таких не видел".

Однако, если такие нардепы, как Василий Мокан и Нелли Яковлева, которые были бизнес-партнерами Разумкова, захотят выйти из фракции, то руководство СН проголосует за применения к ним императивного мандата.

Как писал УНИАН, экс-председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное депутатское объединение "Разумная политика".

Вероятно, в него войдут, в частности, народные депутаты от "Слуги народа" Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василий Мокан и Нелли Яковлева, депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко и внефракционный депутат Людмила Буймистер.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он остался работать в парламенте как депутат.

Новым председателем Совета выбрали Руслана Стефанчука.

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Автор: Яна Ставская