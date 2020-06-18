Разумков анонсировал рассмотрение вопроса о назначении министра образования

В парламент поступил пакет документов относительно кандидата на должность министра образования и науки.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня парламент рассмотрит вопрос о назначении министра образования.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале парламента.

"Поступил пакет документов на кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва", - сообщил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 15 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что Верховная Рада 18 июня может рассмотреть вопрос о назначении министра образования и науки и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки (№ 3675).

Сегодня, 18 июня, депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

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