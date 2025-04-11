Это является рекордным увеличением военного финансирования для Украины.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Джон Хили сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-27), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Объявленные сегодня на Контактной группе новые обязательства по оказанию военной поддержки в целом составляют более 21 миллиарда евро", - подчеркнул Хили.

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В частности, как подчеркнул британский министр, это является рекордным увеличением военного финансирования для Украины, и также происходит увеличение поддержки борьбы Украины на поле боя.

Хили напомнил, что Великобритания в этом году потратит 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины.

Сегодня он объявил о выделении 350 миллионов фунтов для увеличения этой поддержки для защитников Украины на линии фронта. Этот пакет включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч новых дронов.

Кроме того, увеличивается финансирование на 150 млн фунтов для ремонта и обслуживания техники с поля боя. Хили сказал, что это часть новых усилий на последующие месяцы по ремонту 3 тысяч украинских транспортных средств, которые будут возвращены на поле боя.

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в начале заседания в формате "Рамштайн" Хили обратился к представителям тех стран, которые сегодня не будут делать объявлений о новых обязательствах по предоставлению Украине дополнительной помощи.

Он призвал эти страны внимательнее посмотреть, что они дополнительно могут сделать в поддержку Украины, потому что "вся военная помощь сейчас поможет Украине воевать сегодня и поможет обеспечить прочный мир завтра". Также Хили отметил, что 2025 год - "критический" для Украины.

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