Как отметил министр, в частности, речь идет о поддержке потребностей Украины в функционировании ее каналов коммуникации.

Союзники Украины создали новую "коалицию возможностей", которая будет направлена на улучшение возможностей в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Лидерскую роль в ней будет играть Германия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Новым является то, что в тесной координации с Украиной и нашими партнерами, Германия создала еще одну "коалицию возможностей". Теперь в целом есть девять коалиций. Благодаря этой коалиции мы хотим, чтобы Украина стала еще лучше в ее возможностях по электромагнитной борьбе", - подчеркнул он

Как пояснил Писториус, речь идет о поддержке потребностей Украины в функционировании ее каналов коммуникации, в сборе разведывательной информации и подавлении вражеской связи, а также в противодействии вражеским дронам и навигации.

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Как уточнил министр обороны Украины Рустем Умеров, к инициативе создания этой коалиции присоединились 11 государств, которые подписали совместное письмо о намерениях.

По его словам, "коалиция РЭБ" сосредоточится на закупке оборудования, обучении и подготовке специалистов, а также разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.

"Коалиция призвана не только удовлетворить текущие потребности украинской армии в средствах РЭБ, но и заложить фундамент для долгосрочного развития этих возможностей", - сообщил Умеров.

Помощь Украине от Германии

Кроме того, Писториус сообщил, что немецкий парламент согласился поддержать дополнительный пакет финансирования Украины:

"Более 11 миллиардов евро станут доступными в последующие годы до 2029 года в дополнение к тому, относительно чего мы обязались на данный момент".

Он заверил, что в этом году Германия предоставит Украине системы противовоздушной обороны различного радиуса и управляемые ракеты. Также Украина будет получать самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, основные боевые танки и боеприпасы для сухопутных сил.

Вместе с тем, еще речь идет о возможности ремонта вооружения на территории Украины. Германия как можно скорее намерена заключить рамочные соглашения с Украиной относительно запасных частей, а также продолжать поддерживать учебные миссии украинских военных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, Германия объявила о предоставлении нового пакета помощи по безопасности для Украины, в который вошли четыре системы наземной защиты IRIS-T, 30 ракет для систем ПВО Patriot, 300 ракет к ЗРК IRIS-T, 300 разведывательных беспилотников, 120 ПЗРК, 25 БМП Marder 1A3, 15 танков Leopard 1A5, 14 артиллерийских систем, а также другая помощь.

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