Для принятия решения об увольнении не хватило 21 голоса.

Верховная Рада Украины не проголосовала за отзыв народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за соответствующее постановление с регистрационным номером 10391 проголосовало лишь 205 народных депутатов. Это при необходимом минимуме голосов для результативного решения в 226.

Железняк напомнил, что этим проектом постановления предусматривалось, что Безуглая была бы отозвана с должности заместителя председателя комитета, но его членом осталась бы.

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"То есть даже такое себе слабое постановление и то было Слугами (речь идет о фракции "Слуга народа" - УНИАН) заблокировано", - подчеркнул депутат.

За отзыв Безуглой с должности председателя комитета проголосовало 124 нардепа из фракции "Слуга народа", 17 - из фракции "ЕС", 15 - фракция "Батькивщина", 12 - фракция "Голос", 12 - группа "Доверие", 10 - группа "Восстановление Украины", 9 - группа "За будущее", 6 - внефракционные. Группа "Демократическая платформа за жизнь и мир" не дала ни одного голоса "за".

Увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности

Как сообщал УНИАН, проект постановления об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был зарегистрирован в ВР в январе 2024 года. Его инициировали председатель и ряд членов комитета.

Безуглая известна своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, в ноябре стало известно, что депутат требует его отставки. Как заявила Безуглая, Залужный должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год". Сейчас же Безуглая постоянно критикует Александра Сырского, который сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.

На днях Безуглая, ссылаясь на свои источники, запустила новость, что якобы самолет F-16, которым управлял Алексей Месь, был сбит ЗРК Patriot, то есть в результате "дружественного огня", хотя еще не проведено расследование этой трагедии.

Бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook публично обратился в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований, отмечая недопустимость таких заявлений нардепа.

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