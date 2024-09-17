Нардеп просит избрать ее членом парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Фото документа она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Согласно части третьей статьи 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", – говорится в заявлении.

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Стоит отметить, что ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Верховной Раде уволить Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета и назначить нардепа членом комитета по вопросам внешней политики.

Проектом соответствующего постановления поделился народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк:

Безуглая в Комитете Рады по нацбезопасности и обороне: что предшествовало

В июле 2024 года члены парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовали за то, чтобы подготовить постановление об исключении из своего состава нардепа Марьяны Безуглой.

Тогда отмечалось, что для снятия Безуглой необходимо зарегистрировать постановление и пройти с ним Регламентный комитет. После этого постановление должны были вынести на рассмотрение сессионного зала, где его должны были бы поддержать более 226 депутатов.

Однако, как сообщил в начале сентября депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада Украины не проголосовала за отзыв народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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