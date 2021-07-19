Парламент собирается обсудить попытки отменить голосование по законопроектам о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия

Во вторник, 20 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание - по просьбе президента Владимира Зеленского.

Об этом "Радио Свобода" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко:

Мы ожидаем, что оно состоится в 14 часов. Просить созвать заседание будет президент.

По его словам, главными темами будущего заседания будут исключительно внесенные постановления об отмене результатов голосования по нескольким законопроектам - преимуществнно направленным на судебную реформу:

«О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления» (3711-д);

«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (№5068);

«О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия» (№5069);

«Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» (№3822).

Также Корниенко обвинил оппозицию в попытке "застопорить" судебную реформу.

Возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей

Закон №3711 был принят Верховной Радой 29 июня - он предусматривает, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. А право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Венецианская комиссия уже рассмотрела законопроект №5068 и выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия.

Принятия этих законов добивался лично президент Владимир Зеленский.

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Автор: Станислав Кожемякин