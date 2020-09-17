Законом установлено, что депутаты всех уровней не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц.

Парламент принял закон о запрете депутатам всех уровней брать на работу жен, мужей или других родственников.

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Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" (№2203), за который сегодня проголосовали 252 народных депутатов.

Законом установлено, что народные депутаты, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook написала: "Теперь депутаты, как и все другие госслужащие, не смогут брать на работу жен/мужей, братьев, сестер и других родственников. И это по-честному" .

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Автор: Надежда Пришляк