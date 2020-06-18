Зеленский из-за самоизоляции поучаствует в заседании "слуг" онлайн

По его словам, в настоящее время неизвестно, есть ли голоса за поддержку программы деятельности правительства.

В сегодняшнем заседании фракции «Слуга народа» будет участвовать Зеленский с помощью электронных средств связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия.

Он отметил, что перед заседанием парламента состоится заседание фракции, в котором будет участвовать Зеленский.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Киевской ОГА

На уточняющий вопрос, как это президент будет делать, поскольку находится на самоизоляции в связи с заболеванием его жены COVID-19, Арахамия ответил: «Это в таком формате... онлайн».

Он также сообщил, что в настоящее время неизвестно, есть ли голоса за поддержку программы деятельности правительства. При этом добавил, что именно на заседании фракции будет понятна ситуация.

По его словам, некоторые депутаты готовы поддержать программу, но без предоставления правительства годового иммунитета, то есть хотят иметь возможность в случае необходимости отправить правительство в течение года в отставку.

Арахамия объяснил, что такого подхода в законодательстве Украины нет, поскольку утверждение программы правительства дает ему годовой иммунитет от отставки.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассмотрит программу действий правительства.

Кроме того, в повестке дня проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для рассмотрения во втором чтении.

Депутаты планируют рассмотреть проект изменений в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram