Вместе с тем он подчеркнул, что каждый народный депутат, каждый член фракции ОПЗЖ, конечно же, может иметь свое личное мнение.

Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» выступает за сокращение в Верховной Раде Украины количества парламентариев до 300. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической силы Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Мы – совет партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» – приняли решение поддержать сокращение количества народных депутатов. Во-первых, это экономически выгодно. Во-вторых, в стенах парламента лишь около пятидесяти человек действительно понимают, где они находятся и что нужно делать, а остальные – дармоеды, прожирающие народные деньги», – объяснил политик.

Вместе с тем он подчеркнул, что каждый народный депутат, каждый член фракции ОПЗЖ, конечно же, может иметь свое личное мнение.

«На сегодняшний день ОПЗЖ поддерживает решение о сокращении депутатского корпуса. И если власть во время финального голосования не засунет в закон каких-то своих «хотелок», то фракция ОПЗЖ, я считаю, должны поддержать эту инициативу. Какое окончательное решение примет партия – посмотрим. Окончательное формирование партийной позиции – за советом партии, который состоит из четырех человек. Но я, как сопредседатель партии, могу сказать: сократить количество парламентариев до 300 – это решение правильное и мудрое!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН