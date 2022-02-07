Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище пятому президенту Украину Петру Порошенко.
Об этом Путин сообщил на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования (конфликта, - УНИАН) на Донбассе", - заявил Путин.
Читайте такжеВ ГБР ждут Порошенко на новый допрос по "угольному" делуПутин считает, что Порошенко подвергается преследованиям, как государственный преступник, а это, по мнению президента РФ, "чрезмерная заявка на успех действующего руководства страны".
"Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - еще раз подчеркнул Путин.
Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко в госизмене.