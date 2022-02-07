По словам Путина, такое предложение он делал Порошенко еще во времена президентства последнего.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище пятому президенту Украину Петру Порошенко.

Об этом Путин сообщил на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования (конфликта, - УНИАН) на Донбассе", - заявил Путин.

Читайте такжеВ ГБР ждут Порошенко на новый допрос по "угольному" делуПутин считает, что Порошенко подвергается преследованиям, как государственный преступник, а это, по мнению президента РФ, "чрезмерная заявка на успех действующего руководства страны".

"Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - еще раз подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко в госизмене.

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