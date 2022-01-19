У следствия были веские основания не медлить с сообщением о подозрении Порошенко, отметила генпрокурор.

Есть позиция Офиса Генерального прокурора, которая заключается в том, что народному депутату – пятому президенту Петру Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщено способом, определенным законом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя решение суда.

"Что значит сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения народному депутату – пятому президенту Украины? Оно значит, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения", – заявила она.

Венедиктова напомнила, что именно за ее каденцию уже было сообщено о подозрении большому количеству специальных субъектов: народных депутатов, судей, в том числе председателю Конституционного суда.

"И это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или же подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица... Однако ни одного факта отмены подозрения по этим основаниям не было", – добавила чиновница.

По ее словам, у следствия были веские основания не медлить с сообщением о подозрении, а наличие доказательств убедило прокуроров в необходимости такого сообщения. Заместитель генпрокурора, который подписал подозрение, координировал роль органов досудебного расследования в этом уголовном производстве с самого начала и был знаком с материалами дела.

"Я с пониманием отношусь к факту существования группы поддержки фигуранта и в принципе до высказывания некоторых представителей этой команды отношусь с терпением, но если кто-то хочет перейти на процессуальный, а не на художественно-литературный язык, то я всегда готова. В деле второго президента института подозрения еще не было. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого подписал следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Сообщения о подозрениях и их изменениях четвертому президенту подписывали прокуроры Плеканчук, Брезицкий, Псюк и Иванов. А в мае 2019 года сообщение о подозрении третьему президенту подписывал прокурор отдела. Фамилия и подпись генерального прокурора в сообщениях о подозрении бывшим президентам стоит только мое. В подозрении, сообщенном в 2020 году", – подчеркнула Венедиктова, добавив, что пиар и процессуальная работа – это разные вещи.

Возвращаясь к "угольному делу", фигурантом которого является Порошенко и относительно которого сегодня суд избирал меру пресечения, она отметила, что фабула дела является одинаковой для всех четырех подозреваемых – они соучастники.

"Прокуроры в отношении всех фигурантов шли с одинаковой мерой пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, бесспорно, опять-таки, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость, и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", – резюмировала генпрокурор.