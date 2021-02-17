Путин заметил, что Россия «должна иметь это в виду».

Российский президент Владимир Путин заявил о якобы ущемлении свободы слова, комментируя закрытие каналов соратника его кума Тараса Козака в Украине - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Слова главы Кремля цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

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"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают так называемые оппоненты",- заявил он.

Он привел пример закрытия каналов Медведчука.

"В Украине взяли и три ведущих телеканала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже похвально хлопают по плечу", - возмутился Путин.

Глава Кремля считает, что целью санкций против медиахолдинга Козака является "достижение своих собственных геополитических целей".

Позже российский президент заметил, что Россия "должна иметь это в виду".

"Ничего необычного здесь нет, мы, кажется, давно за этим наблюдаем, видим, ну вот последние события ярко подтверждают справедливость наших взглядов и оценок", – добавил Путин.

Санкции против каналов Козака-Медведчука: подробности

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Позже у журналистов закрытых телеканалов забрали аккредитацию в Верховной Раде.

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Автор: УНИАН