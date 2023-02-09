Постпред Украины в ООН также отреагировал на призывы "остановить войну любой ценой".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин относится к своей стране как к ферме по производству пушечного мяса. Он добавил, что военное поражение России неизбежно, если российский преступный режим не выполнит требования Генассамблеи ООН и Международного суда ООН и не выведет свои войска из Украины.

Как сообщает "Укринформ", в среду, 8 февраля 2023 года, на заседании Совбеза ООН Кислица также отметил, что Устав ООН и международное право будут основой для привлечения России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине, преступления против человечности и за преступление агрессии.

Он добавил, что Путин "выхолостил свою нацию и продолжает относиться к своей стране как к животноводческой ферме, чтобы производить все больше пушечного мяса".

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Также постпред Украины при ООН отреагировал на призывы "остановить войну любой ценой, в том числе ценой украинской территории, ценой прощения за потерянные украинские жизнь и земли". Он привел слова Махатмы Ганди, который высказался относительно своего государства: "Я предпочитаю, чтобы моя страна прибегла к оружию для защиты своей чести, чем трусливо стояла или оставалась беспомощным свидетелем собственного позора".

Кислица отметил, что Совет Безопасности ООН до сих пор терпит присутствие военных преступников в кресле Советского Союза, поэтому не может выполнить свою задачу по поддержанию мира и безопасности в мире.

"Если Совет Безопасности остается обездвиженной самыми злодеем и не может его наказать, то мы, все ответственные страны, должны сделать эту работу за РБ для нашего общего блага, как сказано в первых строках Устава ООН, чтобы спасти грядущие поколения от этого ада войны", – подчеркнул он.

Сергей Кислица: заявления постпреда Украины при ООН

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица эмоционально обратился к членам Совбеза ООН после ракетного удара России по многоэтажке в Днепре. В посте он также добавил изображение с портретами 15 членов Совбеза ООН, где фото постпреда РФ Небензи словно облитое кровью.

Когда постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности заявил, что Москва готова к "достижению целей" в войне против Украины любым путем – переговорами или боевыми действиями, Кислица сравнил Россию с водорослями.

В конце ноября 2022 года Сергей Кислица заявил, что Украина может официально называть Россию Московией. По его словам, свое нынешнее название страна-оккупант "все равно украла".

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