Представитель РФ отличился "миротворческими" заявлениями, но отказался признавать мирный план Владимира Зеленского.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Москва готова к "достижению целей" в войне против Украины любым путем - переговорами или боевыми действиями. В свою очередь постпред Украины в ООН Сергей Кислица сравнил Россию с водорослями.

По словам украинского дипломата, "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей демагогии".

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"Россия - это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", - написал Кислица в Twitter.

Стоит отметить, что Небензя несмотря на все "миротворческие" заявления отказался признавать мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Россия в Совбезе ООН - что известно

Представитель РФ в ООН Василий Небензя неоднократно позорился странными заявлениями и ложью в отношении Украины. Дипломат отказывается всупать в контакт с украинским послом Сергеем Кислицей, который не скрывает неприязни к коллеге.

6 декабря 2022 года Небензя и вовсе сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением постоянного представителя Украины. По словам Кислицы, его российский коллега заявил, что не желает слушать "желчное красноречие" украинской делегации.

Россия использует ООН в качестве площадки для распространения фейков об Украине. Именно российская делегация предложила принять резолюцию по "военным биолабораториям" в Украине, но ее не поддержали.

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