Он также добавил изображение с портретами 15 членов Совбеза ООН, где фото постпреда РФ Небензи словно облито кровью.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица эмоционально обратился к членам Совбеза ООН после ракетного удара России по многоэтажке в Днепре.

"Каково это – быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда потрошители говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", – написал Кислица в Twitter.

В посте он также добавил изображение с портретами 15 членов Совбеза ООН, где фото постпреда РФ Небензи словно облито кровью.

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Удар по многоэтажке в Днепре

В субботу, 14 января 2022 года, во время масштабной воздушной тревоги в Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Один подъезд дома полностью разрушен.

По состоянию на 23:01 было известно о 12 погибших, среди которых – ребенок.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что здание в Днепре было атаковано ракетой Х-22, которая предназначена для поражения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью. Такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге.

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