Кремль не сможет помешать евроатлантической интеграции Украины, но готов "минимизировать угрозы".

Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но готова пойти на все, чтобы "минимизировать" для себя последствия евроатлантической интеграции нашей страны.

Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ Кремля.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо", — сказал Песков.

По его словам, НАТО придерживается агрессивной позиции в отношении РФ.

Читайте такжеДля стран, стремящихся к членству в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский после встречи со Столтенбергом"Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником", - добавил спикер Кремля.

Как уже сообщал УНИАН, после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот поддерживает вступление Украины в НАТО.

Автор: Станислав Кожемякин