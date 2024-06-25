Он отмечает, что Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Он отметил, что это день, ради которого все долго и упорно работали.

"Сегодня официальное, фактическое, реальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. И наша украинская делегация, представители Верховной Рады Украины, правительства, Офиса уже провели первую межправительственную конференцию Украины и Евросоюза", – сказал Зеленский в совместном с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем видеообращении.

Президент отметил, что до сегодняшнего дня мы были государством, которое получило статус кандидата на вступление, но "полной уверенности еще не могло быть, реализуем ли этот статус".

Видео дня

"А с сегодняшнего дня – это уже точно уверенность: Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза. Вопрос теперь в технической работе Украины с Евросоюзом, в адаптации нашей системы к ЕС, и в политической воле Европы. Сделать европейский проект действительно совершенным", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы – "Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и "серых зон", Европы мира – настоящего мира".

Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто бьется ради Украины.

"Когда на пятый день полномасштабной войны мы вместе подписали заявку на вступление в Евросоюз, многие говорили, что это не более, чем мечта. Но мы реализовали эту мечту. Мы выбили это, убедили, сняли каждое из сомнений, которые были", – подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что в июне 2022 года кандидатство Украины было одобрено, несмотря на противодействие этому. В декабре 2023 года лидеры Европы поддержали политическое решение о переговорах с Украиной.

"Сегодня переговоры стартуют. Между этими шагами – тысячи встреч, тысячи звонков. Условия, которые Украина полностью выполнила. Законы, которые были приняты и заработали. А самое главное – это решимость наших людей, нашего народа", – подчеркнул президент.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что межправительственные конференции – формат, который сегодня начался, – это работа между нашим государством и представителями всех государств ЕС фактически над частями будущего договора о вступлении Украины.

"Согласно утвержденной переговорной рамке, мы пройдем по всем разделам наших отношений и по каждому должны прийти к согласию. Обязательно этого достигнем – как и всех других наших, украинских, целей", – сказал он.

В то же время Стефанчук отметил, что каждое государство, ставшее членом ЕС, прошло через аналогичный формат переговоров.

"Украина попытается сделать это быстрее, чем другие, но неизменно – в общих интересах нашего государства и всей Европы. Мы принимали, принимаем и будем принимать все необходимые законы, чтобы Украина уже никогда не откололась от европейского дома", – подчеркнул спикер ВРУ.

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

25 июня 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

В своем видеообращении президент Еврокомиссии отметила, что "мы находимся на пороге важного и трансформационного момента", и что "мы уважаем принципы и ценности, которые объединяют нас".

Вас также могут заинтересовать новости: