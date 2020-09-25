Глава государства также подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей на границе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос очередей на западной границе Украины будет решен путем открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения со СМИ Закарпатской области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

«Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который продолжается несколько лет. С того момента, как у нас действительно экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает пограничной пропускной инфраструктуры, вопрос будет решен», - отметил он.

По словам президента, средства будут вкладываться в открытие отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Президент также отметил, что «вторая история - дипломатическая». «Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Поскольку проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте (Ужгород - Вишне Немецкое (Словакия) - УНИАН). У нас много соседей, много стран, и там везде есть большие очереди, но вопрос мы решим - мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы должны тоже давить», - убежден он.

Зеленский добавил, что украинские водители считают причиной очередей медленный пропуск автомобилей Словакией.

«Я вчера подошел к водителям, стоявшим в очереди - сказали по трое-четверо суток стоят в этих очередях - очень медленно пропускает словацкая сторона. У нас нормальные отношения с нашими соседями, поэтому и на этом уровне будем просить их ускорить этот процесс», - отметил он.

Очереди на границе

Очереди на границах Украины с западными соседями образуются регулярно. Особенно большие очереди всегда наблюдаются на праздники.

Сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский, возвращаясь в Украину из Словакии после официального визита, выразил возмущение многокилометровыми очередями грузовых автомобилей, ожидающих пропуск на границе.

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Автор: Константин Гончаров