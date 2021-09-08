Верховная Рада Украины 276 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом Закон "О виртуальных активах" (законопроект № 3637). Этот закон позволит создать в Украине прозрачный и цивилизованный рынок виртуальных активов, в том числе рынок криптовалют.

Об этом в Facebook заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле", - написал Шевченко.

По словам главы НБУ, закон открывает возможность для легальной работы в Украине международных бирж, на которых происходят торги виртуальными активами. Технологические инновации также будут способствовать привлечению инвестиций.

Следующим шагом должна стать разработка и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые защитят украинских игроков рынка от угрозы мошенничества и обесценения их сбережений.

При этом глава НБУ отдельно акцентирует на том, что единственным законным платежным средством в Украине остается гривна.

Параллельно Нацбанк изучает возможность выпуска е-гривны - цифровой валюты от Центробанка.

"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов", - добавил Шевченко.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко к 25-летию введения в обращение гривны открыл в Киеве "Музей гривны под открытым небом".

Автор: Григорий Бондарь