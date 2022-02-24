По словам Ирины Верещук, все органы власти остаются в правительственном квартале.

Все органы власти остаются в правительственном квартале.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"Мы сейчас с господином Михаилом (Подоляком - УНИАН) имели онлайн-встречу с рядом российских журналистов, которые спрашивали, на что готово пойти наше государство, каковы наши эмоции, что мы при этом испытываем. И я хочу еще раз сказать, чтобы все знали: мы здесь, власть здесь, президент на месте, правительство на месте, парламент на месте", - отметила она.

По словам Верещук, в информационном пространстве много фейков, происходят "постоянные информационные вбросы, дабы сеять страх и панику с целью, чтобы правительство покинуло правительственный квартал, чтобы правительство выехало и было эвакуировано в безопасное место".

"Как вы видите, мы все здесь - премьер здесь, министры здесь. Никто никуда не поедет", - подчеркнула она.

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