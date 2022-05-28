В результате ударов уничтожены два танка врага, две БМД, грузовик с боекомплектом ВС России.

Украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, ...50 секунд - "к бою", дальность – 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту 55 сек "Отбой", Исчезли!" - комментируют военные.

В результате ударов уничтожены два танка врага, две БМД, грузовик с боекомплектом ВС России.

Накануне стало известно, что прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже находятся на передовой.

Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может делать до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд.

Как писал УНИАН, в ВСУ уже поступили мощные противоракетные ракеты "Гарпун" вместе с наземными пусковыми установками. Это поможет разблокировать Черное море.

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