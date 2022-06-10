Во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar.

Президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе посетить Киев.

Об этом пишет газета Le Figaro.

Как сообщалось, во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar. СМИ предполагают, что о передаче второй партии Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину.

До войны французская армия имела всего 76 САУ Caesar. Если Украине передадут еще 6 машин, поставки будут составлять 16% от всех французских "Цезарей".

Как сообщал УНИАН, Франция уже передавала Украине САУ Caesar. ВСУ ранее продемонстрировали, как самоходные гаубицы Caesar бьют российских оккупантов на фронте.

Справка УНИАН. Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

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