Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину завершило целую эпоху.

Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Yle.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", — заявил Джонсон.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо Джонсон подтвердил, что Великобритания готова поддержать страну в случае нападения РФ.

Джонсон и его позиция:

9 мая 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией. Глава британского правительства отметил, что украинцы продемонстрировали всему миру, что ничто не может победить народ, решивший быть свободным.

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