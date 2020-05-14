Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"

Союз украинских предпринимателей призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №1210 и вернуть его на доработку в парламент.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте СУП.

«В условиях назревающей экономически-финансовой деятельности значительное количество налогов и сборов не будет уплачено в государственный бюджет и поэтому вступление в силу законопроекта может привести к негативным последствиям для деловой активности», - говорится в документе.

Эксперты организации предупреждают, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и могут негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.

Среди норм, на изъятии которых из документа настаивают предприниматели, расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний.

Вместе с тем, Совет предпринимателей при КМУ обратился к председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили с просьбой обратить внимание президента Украины на возможные риски для экономики Украины в случае вступления в силу проекта закона №1210.

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В обращении отмечается, что в условиях экономического кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19 в мире, а также введением запрета для некоторых субъектов хозяйствования на осуществление своей деятельности, значительное количество налогов и сборов не будет уплачено в государственный бюджет воспрещением поэтому подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики нашего государства.

Эксперты акцентируют, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, которые сложились в сегодняшних условиях.

Также Федерация работодателей обратилась к Исполнительному комитету реформ с предложением учесть риски введения норм законопроекта № 1210 при подготовке предложений президенту Украины по проведению первоочередных реформ в налоговой сфере.

В Федерации подчеркивают, что нуждаются в пересмотре и доработке положения законопроекта, касающиеся:

увеличения давления на бизнес из-за повышения размера штрафных санкций и введения новых штрафов;

предоставления широких полномочий налоговым органам по определению «виновной ответственности» налогоплательщика и размеров штрафов;

повышения в разы ренты на добычу железной руды и акцизного налога на табачные изделия;

введения беспрецедентных механизмов контроля за отчетностью в отношении контролируемых иностранных компаний.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и много других.