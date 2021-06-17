По информации ЭП, лоббирование происходит в пользу российско-казахского холдинга "Kusto group", который владеет в Украине монопольным производством шиферной кровли из асбеста.

Казахские чиновники планируют убедить украинскую сторону снять запрет использования асбеста в производстве строительных материалов.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников ЭП, казахские чиновники планируют обсудить этот вопрос на анонсированном первым вице-премьером Алексеем Любченко 14-м заседании Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 года.

По информации ЭП, лоббирование происходит в пользу российско-казахского холдинга "Kusto group", который владеет в Украине монопольным производством шиферной кровли из асбеста. Также ЭП стало известно, что в 2017 году лоббисты смогли остановить запрет использования асбеста, отменив через суд соответствующий приказ Министерства охраны здоровья Украины.

На запрос ЭП по повестке дня заседания и составу делегаций, Министерство экономики ответило в устной форме, что эта информация не относится к публичной.

По данным источников ЭП, в заседании комиссии планируется участие, в частности, представителей Минторговли и Министерства инфраструктурного развития Казахстана и планируется встреча с первым вице-премьером Украины, министром экономики Любченко по вопросу асбеста.

В феврале 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4142, ст. 27 которого предусматривает установление запрета на производство и использование асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов.

Отметим, в апреле СМИ сообщали, что председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, якобы вопрос запрета использования асбеста оказался очень чувствительным для Казахстана.

Радуцкий тогда сообщил СМИ, что посольство Казахстана направило письмо с просьбой не принимать законопроект с нормой о запрете асбеста.

"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в том числе и потому, что он наконец запрещает использование в Украине асбеста. А есть группа, которая лоббирует его сохранение", - сказал тогда нардеп.

По его словам, ко второму чтению законопроект получил около 900 правок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон. Сейчас вокруг законопроекта очередная баталия - лоббисты просят предоставить переходный период, хотя еще в 2017 году был приказ Минздрава, в котором запрещалось использование асбеста, но тогда Минюст не юстировал эту норму. Максимальный переходный период, который мы можем дать - это год", - говорил в тогда Радуцкий в СМИ.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязана ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания договора).

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Автор: Иван Бойко