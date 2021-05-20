Также посол Японии в Украине заявил, что вышиванка является "символом традиций, гордости и любви украинского народа к родной земле".

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поздравили украинцев с днем вышиванки.

Об этом говорится в официальном Twitter председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

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"Группа послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!" - говорится в сообщении.

Также послы опубликовали совместную фотографию, где они все одеты в вышиванки.

В свою очередь посол Японии в Украине Такаши Кураи в видеообращении в Facebook заявил, что ему "всегда приятно быть вместе с украинским народом в день вышиванки, которая является символом традиций, гордости и любви украинского народа к родной земле".

"Мы все в Посольстве Японии очень любим Украину с ее прекрасными традициями и добрых сердцем украинцев", - заявил Кураи.

День вышиванки в Украине

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Автор: Виталий Саенко