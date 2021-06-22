В этом месяце СБУ допрашивала Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Пятый президент Петр Порошенко выбрасывает большие деньги за отдых, несмотря на подозрения в общем бизнесе с пророссийским политиком и олигархом Виктором Медведчуком.

Об этом написал Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Он рассказал, что Порошенко остановился в пятизвездочном гостиничном комплексе Maxx Royal Belek Golf Spa. Ценники за тур в этот отель у украинских операторов стартуют от 213 тысяч гривен на двоих, отметил эксперт.

"Информация и фото с его турецкого отдыха появились на фоне скандала с обнародованными «пленками Бигуса». Где речь идет о живом интересе президента Порошенко в подготовке и реализации «барыжных» (если использовать дефиниции Михо Саакашвили) схем торговли нефтепродуктами из России и углем из ОРДЛО. Причем при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука. Громкие обвинения обнародованы, расследуются, до постановки точек в этом деле очень далеко", - подчеркнул Миселюк

Миселюк напомнил, что именно в этом месяце СБУ допрашивала Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене Медведчука и его соратника Тараса Козака.

"Просто какая-то плохая карма с отдыхом Порошенко получается - то не в тех местах, то не в то время. Хуже чем сейчас было бы только, если бы Порошенко «засветился»на элитном отдыха во время предыдущего разрушительного удара по имиджу «рыцаря-патриота без страха и упрека» - скандала с «Укроборонпромом»имени его доверенного лица Гладковского ...", - констатировал эксперт.

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Автор: Иван Бойко