Порошенко в лакшери рубашке за 2250 евро приехал сфотографироваться с вдовами погибших воинов и ранеными, - блоггер

По словам блоггера, наряды Порошенко – из эксклюзивной коллекции лакшери бренда Ralph Lauren Purple Label.

Народный депутат Петр Порошенко приехал на встречу с ранеными военными и вдовами защитников в жакете от лакшери-бренда ценой 2250 евро. Об этом на своей странице написал блогер Сергей Иванов, отметив, что политику и волонтеру, собирающему деньги с людей, нужно быть скромнее.

"Я оценил, что Петр Порошенко избавился от человека, который отвечал у него за мятые пиджаки. Это хорошая новость. Но это точно не повод носить рубашки по 2250 евро. Особенно во время встречи с ранеными военными и вдовами погибших воинов. Это неуместно", - пишет Сергей Иванов, комментируя последние фото Порошенко во Львове.

По словам блоггера, наряды Порошенко – из эксклюзивной коллекции лакшери бренда Ralph Lauren Purple Label.

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"В этом творении итальянских мастеров самопровозглашенный как "лнр" гетман поехал во Львов на очередной фотосет с ранеными военными", - отметил он.

По словам эксперта, хотя состояние Порошенко всем известно, ему самому не следует демонстративно выставлять его напоказ.

"Я понимаю, что Петр – человек состоятельный, имеет деньги. Недаром за время президентства он вернулся в список миллиардеров Forbes, а за время полномасштабной войны – в тройку самых богатых олигархов страны. Но когда ты политик и собираешь с людей деньги как волонтер, надо быть скромнее. Как бы тебя ни манила "роскошная смесь тонкого льна, тутового шелка и кашемира", - резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко за 2 года войны обогатился в 20 раз больше, чем до войны. Только за 2023 год лидер "Евросолидарности" задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода, войдя в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины.