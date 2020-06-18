Порошенко будет отрицать перенос даты суда – адвокат о предложении генпрокурора

Семья Порошенко перенесла похороны его отца из-за судебного заседания.

Пятый президент Петр Порошенко, которому сегодня будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде Киева, будет отрицать перенос заседания из-за похорон его отца.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Илья Новиков.

СМИ сегодня опубликовали якобы документ генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором она предлагала перенести дату заседания, чтобы у Порошенко было время попрощаться с отцом.

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Адвокат такое предложение назвал «спекуляцией на смерти», и пояснил, что услышал об этом из прессы, а не из Офиса генпрокурора.

«Это циничная ложь и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны состоятся в пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался», – написал Новиков.

Ранее УНИАН писал, что семья Петра Порошенко перенесла похороны его отца из-за судебного заседания, на котором рассмотрят меру пресечения пятому президенту, а ныне народному депутату и лидеру «Европейской солидарности».

Судебное заседание запланировано на 15:15 в Печерском райсуде Киева. По словам адвокатов, Офис генпрокурора будет ходатайствовать об аресте Порошенко, в СМИ добавляют – с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривень.

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