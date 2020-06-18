Порошенко перенес похороны отца из-за суда

Об этом ночью в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Семья Петра Порошенко перенесла похороны его отца из-за судебного заседания, на котором рассмотрят меру пресечения пятому президенту, а ныне народному депутату и лидеру «Европейской солидарности».

Об этом ночью в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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«Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня», – написал он.

Панихида состоится утром 19 июня в Свято-Михайловском монастыре.

Судебное заседание запланировано на 15:15 в Печерском райсуде Киева. По словам адвокатов, Офис генпрокурора будет ходатайствовать об аресте Порошенко, в СМИ добавляют - с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 16 июня на 84-м году жизни умер отец пятого президента Алексей Порошенко.

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