По мнению Владимира Фесенко, нужно взять показания у Медведчука относительно контактов с Москвой и финансированию партии "ОПЗЖ".

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно дать показания относительно обвинений народного депутата Виктора Медведчука, а не переводить дело в политическое противостояние.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя обнародованные Службой безопасности Украины показания подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму Медведчука.

Эксперт считает очень важным, что Медведчук начал давать показания. "Он сотрудничает со следствием, и я надеюсь, что это будет касаться не только Порошенко", - отметил он.

По словам Фесенко, показания касаются Порошенко, потому что два уголовных производства в отношении Медведчука касались именно бизнес-сделок. "Здесь все как раз происходит согласно традиционной правовой логике. Речь идет не просто вообще о государственной измене Медведчука или его контактах с Путиным, а дело против Медведчука было открыто именно в связи с сомнительными бизнес-сделками, по которым были подозрения относительно связей с ОРДЛО и с Россией. Именно поэтому это квалифицировали как государственную измену – сотрудничество с врагом. В уголовных процессах как раз речь шла о покупке угля в ОРДЛО, где Медведчук, судя по его телефонным разговорам, играл очень важную роль. В частности, этот сомнительный трубопровод, который был передан через очень сомнительные судебные решения под контроль Медведчука и его окружение. Судя по разговорам Медведчука, которые были обнародованы еще в прошлом году, речь шла о том, что этому способствовал президент Петр Порошенко", - сказал Фесенко.

Политолог считает, что после показаний Медведчука было бы логично, чтобы Порошенко пришел в правоохранительные органы, в частности, в СБУ, ГБР, и дал показания.

Фесенко добавил, что есть определенные риски, что сейчас это может привести к внутриполитическому конфликту в Украине. "Есть определенные риски, что сейчас это может вызвать напряжение с порошенковским лагерем, может возникнуть конфликтная линия внутри нашей политики, в условиях войны с Россией, что было бы не совсем уместно. Я бы советовал обеим сторонам – и государству, соответствующим правоохранительным органам, которые это расследуют, и Петру Порошенко и его команде – действовать крайне осторожно, не политизировать это дело. Попробовать двигаться сугубо в правовом русле", - подчеркнул Фесенко.

При этом он признал, что "это будет трудно – эмоции, взаимное недоверие". По его словам, есть показания Медведчука, и здесь нужно "Петру Алексеевичу (речь идет о Порошенко – УНИАН) сотрудничать со следствием". "Но обеим сторонам не нужно раздувать политический конфликт (это было бы не на пользу интересам государства) и стоит избежать взаимных обвинений",- считает политолог.

По его словам, если это дело не расследовать, закрыть, то это было бы "юридически некорректно, потому что как тогда верховенство права, а там есть что расследовать, судя по показаниям Медведчука".

Фесенко подчеркнул, что уроки 2014-2015 годов надо выучить и не повторять этих ошибок. При этом, по словам политолога, это уроки не только для Порошенко, но и для всех украинских политиков, в частности, президента Владимира Зеленского, на будущее.

Политолог считает, что это дело надо не только довести до конца, но и расширить. "Надо брать показания Медведчука не только по Порошенко, не только по этим двум уголовным производствах, а расширить – там были контакты с Москвой, поездки в Москву, финансирование партии "ОПЗЖ". Это важно с точки зрения вскрытия механизмов российского влияния на украинскую политику – кто и как финансировал. И это даже более важно, чем эти угольные и трубопроводные дела, которые сейчас расследуются", - подчеркнул Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в СБУ заявили, что Медведчук дал показания, по какой схеме произошло выведение из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей транспортировки через него дизельного топлива. По данным СБУ, Медведчук детализировал роль в ней экс-президента Петра Порошенко, а именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Дело о поставках угля из ОРДЛО

ДБР расследует производство о преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Экс-президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук являются фигурантами этого дела. Порошенко подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Уголовное производство против экс-президента расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). Также он является подозреваем по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он сбежал. 12 апреля его задержали. В настоящее время он находится под стражей.