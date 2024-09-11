Причиной преследования Ильи Пономарева стали трансляции "Форума свободной России" и интервью, где он спрогнозировал смерть Путина и оправдал поджоги военных комиссариатов.

Бывшего депутата Госдумы РФ, мандаты в которую недавно получили участники войны в Украине, Илью Пономарева, который сейчас проживает в Украине, приговорили заочно к 10 годам тюрьмы в России по обвинению в распространении "фейков" о российской армии и оправдании терроризма.

Пономарева обвинили в том, что он в своих выступлениях и трансляциях публично озвучивал ложную информацию о российских военных действиях в Украине, а также призывал к террористическим актам.

Преследование экс-депутата связано с двумя трансляциями "Форума свободной России", который признан нежелательным в России, а также с его интервью для издания "Настоящее время" под заголовком "Путин будет убит", опубликованным в марте 2022 года. Кроме того, российская прокуратура обвинила его в оправдании терроризма за его комментарии, поддерживающие поджоги военных комиссариатов и автомобилей с символикой Z, которые используются российской армией.

Видео дня

Как ранее писал УНИАН, этим летом на дом в Киеве, где депутат проживал с женой, была осуществлена атака дронов. Дроны были зафиксированы в радиусе 100 метров от дома. Все их удалось сбить силам ПВО.

"Но сейчас мы понимаем, что они направлялись к дому", - сказал Пономарев. По его словам, это стало понятно, когда после отбоя воздушной тревоги, когда ПВО не работала, дрон долетел до дома.

Что известно об Илье Пономареве

Российский оппозиционный деятель и бывший член фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ переехал в Украину вскоре после аннексии Крыма Россией. В 2019 году он получил украинское гражданство. В России против Пономарева заведено несколько уголовных дел.

Известно, что политик стал единственным, кто проголосовал против аннексии Крыма.

Также, в недавнем интервью Пономарев отметил, что российская оппозиция готова войти в гражданские администрации на контролируемых Украиной территориях Курской области, если Киев даст на это разрешение.

Вас также могут заинтересовать новости: