Глава МИД говорит, что ситуация может сдвинуться в любом направлении.

Ситуация с выделением новой помощи Украине от США становится все более запутанной и уже напоминает остросюжетный детектив. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской Комиссии, высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозепом Боррелем в Киеве.

"Я вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий. И некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. То есть, все очень запутано. Зависит от многих факторов, и может двигаться прямо, влево, вправо", - сказал Кулеба.

При этом, он считает, что вопрос какого-то базового сценария очень актуален для самого Конгресса США.

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"Потому что все настолько плотно запуталось там внутри, что конгрессменам и сенаторам надо самим определиться с каким-то базовым сценарием движения", - сказал Кулеба.

При этом, по его словам, есть еще и положительная новость: "все ищут решение".

"То есть, дискуссия не сфокусирована на том, как это решение не принять. А дискуссия сфокусирована на том, а как же нам, все-таки, как можно быстрее принять это решение", - сказал министр.

По его словам, работа с американской стороной происходит ежедневно, но непублично. Но Украина не вмешивается в вопросы внутренней политики США относительно южной границы.

В то же время, глава МИД отметил решение Евросоюза о создании Украинского фонда на 50 млрд евро.

"Европа продемонстрировала свое лидерство. И те немногие политики в Америке, которые говорили: почему Европа не делает, это же в Европе война? То Европейский Союз предоставил ответ. Европа сделала сильно, достойно и вовремя. И теперь вопрос для Америки продемонстрировать, что она также остается лидером в защите общих ценностей и интересов", - сказал Кулеба.

При этом, он сказал, что в Украине видят большую решимость администрации президента США Джо Байдена это сделать, а также наблюдается как большинство среди республиканцев и демократов хочет это сделать.

"Но все запуталось в такой узел, что просто им надо сесть и развязать его, и принять необходимые решения", - сказал Кулеба.

Ситуация с американской помощью Украине

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить запрос администрации Байдена на выделение дополнительной помощи Украине на общую сумму около 60 млрд долларов.

Изначально часть представителей Республиканской партии требовали в первую очередь решить внутренние проблемы защиты границы США от мигрантов. На протяжении месяцев дискуссия в Конгрессе касалась выработки совместного двухпартийного решения реформирования миграционной политики.

В конце прошлой недели в Сенате был представлен текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционной реформе, который является условием поддержки республиканцами международной помощи США. Впрочем, республиканцы после его обнародования заявили, что не поддержат эти законодательные инициативы в текущем виде.

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